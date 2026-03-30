Заявление Зеленского о прекращении огня и удары ВСУ по регионам РФ: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху. ВСУ продолжили террористические атаки на регионы России. Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Члены Центризбиркома России переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии. На федеральной автомагистрали М-4 "Дон" вводится ограничение проезда грузовиков. Какой будет апрельская погода в Крыму.
О главных акцентах уходящей недели – в подборке РИА Новости Крым.
Заявление Зеленского о прекращении огня
Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако о какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил. Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности.
Удары ВСУ по регионам России
Трое человек, двое из которых дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодар, сообщил утром в понедельник мэр города Евгений Наумов. В краевом центре повреждены девять квартир в двух соседних домах. В Таганроге при вражеской беспилотной атаке один человек погиб и восемь получили ранения, проинформировала градоначальник Светлана Камбулова, по словам которой прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых. В городе ввели режим ЧС. В результате ночной атаки ВСУ по Луганской Народной Республике ранены трое металлургов Алчевского комбината. Киевские боевики прицельно били по энергетическим комплексам и предприятиям, направляя удары против мирных жителей, подчеркнул глава республики Леонид Пасечник. В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Успехи российской армии
Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях, нанесла удар по авиатехнике на военных аэродромах, а также по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1360 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Переизбрание главы ЦИК
Члены Центризбиркома России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на следующие пять лет. В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, в ходе которого члены избиркома выбирали руководство комиссии – председателя, заместителя председателя и секретаря.
Ограничение проезда на трассе М-4 "Дон"
В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Ограничения будут действовать с 30 апреля по 13 сентября на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд открыт для всех.
Погода в Крыму в апреле
Апрель в Крыму стартует с относительно прохладной и дождливой погоды, но в целом температурный режим второго весеннего месяца будет немного выше климатической нормы. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Что касается осадков, их недобор в апреле составит порядка 10-20% при норме 33 мм.
