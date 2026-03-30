Рейтинг@Mail.ru
За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/za-dve-tysyachi-rubley-donatov-dlya-vsu-rossiyanka-poluchila-12-let-kolonii-1154750647.html
За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca2af9f0b37e6e7185c28cec43a082d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Краснодаре на 12 лет осудили женщину за перевод денег для помощи ВСУ

20:07 30.03.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Подсудимая, являясь противницей проведения спецоперации, стала участницей интернет-сообщества, администратором которого является гражданка Украины.

"В сообществе публиковались сообщения с призывами об оказании финансовой помощи Украине и необходимости перечисления денег на нужды подразделений ВСУ, с указанием реквизитов для сбора денег на указанные цели", – сказано в сообщении.

Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей. Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. С осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
