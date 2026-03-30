https://crimea.ria.ru/20260330/za-dve-tysyachi-rubley-donatov-dlya-vsu-rossiyanka-poluchila-12-let-kolonii-1154750647.html

За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии

За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии - РИА Новости Крым, 30.03.2026

За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии

За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T20:07

2026-03-30T20:07

2026-03-30T20:07

краснодарский край

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

финансирование

госизмена

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Подсудимая, являясь противницей проведения спецоперации, стала участницей интернет-сообщества, администратором которого является гражданка Украины. Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей. Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. С осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), финансирование, госизмена