За две тысячи рублей "донатов" для ВСУ россиянка получила 12 лет колонии
За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Подсудимая, являясь противницей проведения спецоперации, стала участницей интернет-сообщества, администратором которого является гражданка Украины. Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей. Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. С осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.
В Краснодаре на 12 лет осудили женщину за перевод денег для помощи ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За материальную помощь ВСУ жительница Краснодара получила 12 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Подсудимая, являясь противницей проведения спецоперации, стала участницей интернет-сообщества, администратором которого является гражданка Украины.
"В сообществе публиковались сообщения с призывами об оказании финансовой помощи Украине и необходимости перечисления денег на нужды подразделений ВСУ, с указанием реквизитов для сбора денег на указанные цели", – сказано в сообщении.
Подсудимая решила помочь украинским боевикам и дважды перевела им деньги: в июне 2022 года – 1 000 рублей, чуть позже – еще 1 000 рублей. Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. С осужденной взыскано 2 000 рублей в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ.
Приговор в законную силу пока не вступил.
