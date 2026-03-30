ВСУ нанесли удар по Алчевскому комбинату и энергетике ЛНР - трое раненых

В результате ночной атаки ВСУ по Луганской Народной Республике ранены трое металлургов Алчевского комбината, один из них в реанимации. Киевские боевики... РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате ночной атаки ВСУ по Луганской Народной Республике ранены трое металлургов Алчевского комбината, один из них в реанимации. Киевские боевики прицельно били по энергетическим комплексам и предприятиям, направляя удары против мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник."Сегодня ночью республика была подвергнута массированной атаке вражеских БПЛА. Под ударами ВСУ Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа", – сказано в сообщении.Под огнем врага и энергетический комплекс республики. ВСУ нанесли удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в семи муниципальных округах. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению."Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки. Удары врага циничны и направлены только против мирных жителей, военного смысла явно не имеют. Украина бьется в агонии, теряя поддержку Запада и понимая, что на поле боя им не победить", – отметил Леонид Пасечник.Утром в понедельник Минобороны РФ сообщило, что 102 украинских беспилотника уничтожены в течение ночи над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Дроны также сбивали над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края.Также утром стало известно, что в Таганроге в ходе ночной атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины. В городе введен режим ЧС после ударов киевских боевиков.

