Рейтинг@Mail.ru
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/vosem-ranenykh-i-desyatki-povrezhdennykh-domov---posledstviya-ataki-vsu-na-taganrog-1154730516.html
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T06:38
таганрог
светлана камбулова
атаки всу
ростовская область
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e536387921f59cb6ca3c7e694fc8b882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
06:38 30.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИ3МФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

"В результате отражения массированной воздушной атаки в Таганроге один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей, а также остекление в школе №26", - написала Камбулова в Мах.

По ее информации, из дома №1 на ул. Свободы пришлось эвакуировать людей, территория перекрыта. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе саперов. Также будет приостановлено движение трамваев в направлении завода Бериева.
"Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий", - добавила мэр.
Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Изначально сообщалось, что один мужчина погиб и еще один ранен. Также есть возгорания и разрушения на земле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
06:04
Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
 
ТаганрогСветлана КамбуловаАтаки ВСУРостовская областьПроисшествияНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
