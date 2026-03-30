Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог

Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

2026-03-30T06:38

СИ3МФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.По ее информации, из дома №1 на ул. Свободы пришлось эвакуировать людей, территория перекрыта. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе саперов. Также будет приостановлено движение трамваев в направлении завода Бериева. "Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий", - добавила мэр.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Изначально сообщалось, что один мужчина погиб и еще один ранен. Также есть возгорания и разрушения на земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

