Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
2026-03-30T06:38
2026-03-30T06:38
2026-03-30T06:38
таганрог
светлана камбулова
атаки всу
ростовская область
происшествия
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
СИ3МФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.По ее информации, из дома №1 на ул. Свободы пришлось эвакуировать людей, территория перекрыта. Это необходимо для обеспечения безопасности при работе саперов. Также будет приостановлено движение трамваев в направлении завода Бериева. "Утром рабочая группа начнет обход поврежденных территорий. Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий", - добавила мэр.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Изначально сообщалось, что один мужчина погиб и еще один ранен. Также есть возгорания и разрушения на земле.
https://crimea.ria.ru/20260330/dvoe-detey-i-vzroslyy-postradali-v-rezultate-udara-drona-vsu-po-krasnodaru-1154730137.html
таганрог
ростовская область
таганрог, светлана камбулова, атаки всу, ростовская область, происшествия, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
В Таганроге после атаки ВСУ восемь человек ранены и повреждены десятки домов