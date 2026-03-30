В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали люди и есть разрушения. Об этом сообщила мэр города Светлана...
2026-03-30T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали люди и есть разрушения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.Как сообщалось, в Таганроге в ходе атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины.По информации Камбуловой, на данный момент движение перекрыто по улице А.Крюйса, 19. Территорию оцепили, там будут работать саперы.
