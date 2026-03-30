В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.03.2026
В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.03.2026
В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали люди и есть разрушения. Об этом сообщила мэр города Светлана... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T08:58
2026-03-30T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали люди и есть разрушения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.Как сообщалось, в Таганроге в ходе атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины.По информации Камбуловой, на данный момент движение перекрыто по улице А.Крюйса, 19. Территорию оцепили, там будут работать саперы.
https://crimea.ria.ru/20260330/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sbili-102-vrazheskikh-bespilotnika-1154731402.html
таганрог
ростовская область
таганрог, ростовская область, светлана камбулова, режим чс, новости, происшествия, новости сво
В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ

В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге введен режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали люди и есть разрушения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Как сообщалось, в Таганроге в ходе атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины.
"С 29 марта с 22.00 введен режим функционирования ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе", - написала она в Мах.
По информации Камбуловой, на данный момент движение перекрыто по улице А.Крюйса, 19. Территорию оцепили, там будут работать саперы.
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
07:38
Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
 
ТаганрогРостовская областьСветлана КамбуловаРежим ЧСНовостиПроисшествияНовости СВО
 
09:46Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
09:40В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
09:31Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму
09:20Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
09:07Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
08:58В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
08:53Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
08:40Мощная вспышка произошла на Солнце
08:26Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
08:13Крымский кагор признали одним из лучших в России
07:52"Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
07:38Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
07:35Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:23Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
07:11В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
06:56Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
06:38Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
06:25Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы
06:04Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния