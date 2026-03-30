https://crimea.ria.ru/20260330/v-sevastopole-vozvedut-34-novykh-doma-1154746143.html

В Севастополе возведут 34 новых дома

В Севастополе возводят 34 новых дома. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T14:33

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154745508_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_0a0c8abcfc7559c1822a27dc4f37abcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возводят 34 новых дома. Жилые кварталы параллельно оснащаются новыми дорогами, школами и детскими садами. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после рабочей встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.Он добавил, что в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры вошли 366 мероприятий. Это работы по водоотведению и водоснабжению, теплоснабжению.Отмечается, что новая редакция программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ориентирована на завершение ранее начатых ключевых объектов города — прежде всего в сфере медицины, коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая КОС "Южные", онкодиспансер, больницу скорой помощи и крупные дорожные развязки.Ранее сообщалось, что в программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя внесены изменения, она будет вестись с учетом требований Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года. Изменения предполагают продолжение работы по улучшению социальной, транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры на полуострове.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

