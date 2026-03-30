В Севастополе снова остановили паромы и катера

В Севастополе повторно остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T12:47

СИМФЕРОПОЛЬ 30 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Морской пассажирский транспорт в понедельник утром приостановил движение в 10:29. В связи с этим на площадях Нахимова и Захарова организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось полтора часа, после чего движение возобновилось, но нендолго.Причина остановки движения не сообщается.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности. Накануне движение паромов и катеров останавливали дважды, также была объявлена воздушная тревога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

