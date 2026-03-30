В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
В центре Севастополя разрушается многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил...
В Севастополе из-за разрушающегося исторического жилого дома СК возбудит уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В центре Севастополя разрушается многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр СК.
По информации ведомства, о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Большой Морской стало известно из публикаций в интернете.
"На протяжении длительного времени фасад и балконы здания 1951 года постройки, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, разрушаются. Ранее один из обломков упал на местного жителя, передвигавшегося по тротуару", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже не первый случай, однако ремонтные работы ответственными организациями не ведутся.
По данному факту крымский главк СК России организовал процессуальную проверку. Однако председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
