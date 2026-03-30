В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело

В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 30.03.2026

В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело

В центре Севастополя разрушается многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T07:11

2026-03-30T07:11

2026-03-30T07:11

севастополь

новости севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В центре Севастополя разрушается многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр СК.По информации ведомства, о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Большой Морской стало известно из публикаций в интернете.Отмечается, что это уже не первый случай, однако ремонтные работы ответственными организациями не ведутся.По данному факту крымский главк СК России организовал процессуальную проверку. Однако председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

2026

севастополь, новости севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым