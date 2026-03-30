В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцям мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Кроме того, мужчина разместил сообщения, оправдывающие террористические действия. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.Ранее также стало известно, что россиянин был осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиДавала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 летЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

