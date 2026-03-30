В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
В Севастополе мужчина оправдывал террористические действия в отношении России
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Установлено, что в 2025 году подсудимый, находясь в Севастополе, разместил в общедоступных группах в сети "Интернет" текстовые сообщения, содержащие призывы к разрушительным действиям в виде нанесения ударов и обстрелов по территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина разместил сообщения, оправдывающие террористические действия. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Ранее также стало известно, что россиянин был осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.
