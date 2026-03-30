Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/v-sevastopole-muzhchina-prizyval-nanosit-udary-po-rossii--sud-vynes-prigovor-1154747200.html
В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 30.03.2026
В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцям мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T15:16
2026-03-30T15:16
севастополь
новости севастополя
южный окружной военный суд
происшествия
терроризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Кроме того, мужчина разместил сообщения, оправдывающие террористические действия. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.Ранее также стало известно, что россиянин был осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиДавала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 летЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, южный окружной военный суд, происшествия, терроризм
В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор

В Севастополе мужчина оправдывал террористические действия в отношении России

15:16 30.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам мужчину, который, находясь в Севастополе, через соцсети призывал наносить удары по территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Установлено, что в 2025 году подсудимый, находясь в Севастополе, разместил в общедоступных группах в сети "Интернет" текстовые сообщения, содержащие призывы к разрушительным действиям в виде нанесения ударов и обстрелов по территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина разместил сообщения, оправдывающие террористические действия. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Ранее также стало известно, что россиянин был осужден на четыре года за призывы к терактам в Белгородской области и к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. 28 мая 2024 года подсудимый, находясь на территории Севастополя, под публикацией другого пользователя в интернете призывал к разрушению торговых центров в Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
Давала Киеву координаты для ракетных ударов: крымчанка осуждена на 15 лет
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
 
СевастопольНовости СевастополяЮжный окружной военный судПроисшествияТерроризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05В Крыму парочка получила условные сроки за порнографию
15:48Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
15:40Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
15:26День защиты Земли – инфографика
15:25ПСБ запустил в Крыму акцию по эквайрингу с фиксированной ставкой
15:16В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
15:10"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
15:05Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
15:00Крымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации
14:49"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
14:33В Севастополе возведут 34 новых дома
14:02Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского
13:55Путин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
13:38Еще семь населенных пунктов в Крыму остались без света
13:23Армия России разбивает авиатехнику ВСУ и оставляет Киев без наемников
13:13Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
13:05При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
13:02ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Ялте
12:52Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
12:47В Севастополе снова остановили паромы и катера
Лента новостейМолния