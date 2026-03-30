https://crimea.ria.ru/20260330/v-rossii-sozdadut-biologicheskuyu-promyshlennuyu-kompaniyu-1154750461.html

В России создадут биологическую промышленную компанию - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной Российской биологической промышленной компании. Об этом сообщается на сайте официального... РИА Новости Крым, 30.03.2026

новости

россия

промышленность россии

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152589150_0:3:2958:1667_1920x0_80_0_0_c33b507f25d539804e3b573d96f65755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной Российской биологической промышленной компании. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.Новая компания будет заниматься производством препаратов для ветеринарии и фармацевтической продукции, а также проводить исследования в области ветеринарии, медицины и биотехнологий.Компанию создадут на основе Щелковского биокомбината, в ее состав также включат Армавирскую биологическую фабрику, Курскую, Орловскую и Ставропольскую биофабрики.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

