В России создадут биологическую промышленную компанию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной Российской биологической промышленной компании. Об этом сообщается на сайте официального...
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной Российской биологической промышленной компании. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.Новая компания будет заниматься производством препаратов для ветеринарии и фармацевтической продукции, а также проводить исследования в области ветеринарии, медицины и биотехнологий.Компанию создадут на основе Щелковского биокомбината, в ее состав также включат Армавирскую биологическую фабрику, Курскую, Орловскую и Ставропольскую биофабрики.
