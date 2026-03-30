https://crimea.ria.ru/20260330/v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-orvi-i-grippom-1154752038.html
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 30.03.2026
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T20:55
2026-03-30T20:55
2026-03-30T20:55
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
роспотребнадзор
орви
грипп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1842 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 4% и ниже уровня эпидемического порога на 32,5%.По данным Роспотребнадзра, чаще всего крымчане болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле, жителям региона советуют обращаться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, роспотребнадзор, орви, грипп
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Крыму и Севастополе растет число случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями незначительно выросла. В период с 23 по 29 марта в Республике Крым заболели 7196 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 25,8%", – сказано в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1842 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 4% и ниже уровня эпидемического порога на 32,5%.
По данным Роспотребнадзра, чаще всего крымчане болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле, жителям региона советуют обращаться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: