Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-orvi-i-grippom-1154752038.html
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 30.03.2026
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
роспотребнадзор
орви
грипп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3b34059f0d24e2975f8984fd5a2709f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму и Севастополе растет число случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом – Роспотребнадзор

20:55 30.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"На последней отчетной неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями незначительно выросла. В период с 23 по 29 марта в Республике Крым заболели 7196 человек. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 25,8%", – сказано в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1842 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 4% и ниже уровня эпидемического порога на 32,5%.
По данным Роспотребнадзра, чаще всего крымчане болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле, жителям региона советуют обращаться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольРоспотребнадзорОРВИГрипп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
