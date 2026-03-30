https://crimea.ria.ru/20260330/v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-orvi-i-grippom-1154752038.html

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора...

2026-03-30T20:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1842 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 4% и ниже уровня эпидемического порога на 32,5%.По данным Роспотребнадзра, чаще всего крымчане болеют респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле, жителям региона советуют обращаться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкойВ России разрабатывают новые вакцины против туберкулезаВ России активно циркулируют респираторные вирусы А и В

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

