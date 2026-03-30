В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
В Севастополе задержан 18-летний курьер дистанционных мошенников. Молодой человек успел обмануть троих пожилых людей и "заработать" на них 400 тысяч рублей. Об... РИА Новости Крым, 30.03.2026
В Крыму молодой пособник мошенников "заработал" 400 тысяч на пенсионерах
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 18-летний курьер дистанционных мошенников. Молодой человек успел обмануть троих пожилых людей и "заработать" на них 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
Как рассказали в пресс-службе, практически сразу после наступления совершеннолетия молодой человек решил съехать от матери, арендовал квартиру в Симферополе и стал искать работу. С ним связался неизвестный и предложил поработать курьером. Так называемый куратор объяснил, что молодой человек должен будет выезжать на указанный ему адрес и забирать у людей "посылки" (конверты, пакеты и прочие "сумки" с деньгами).
Первой жертвой афериста стала 95-летняя жительница Севастополя. У нее курьер забрал 230 тысяч рублей. Женщина думала, что помогает дочери, попавшей в ДТП.
У еще двух пенсионеров 89-ти и 87-ми лет молодой человек взял 3 млн рублей и 400 тысяч соответственно.
"Часть денег юноша успел перевести с помощью банкомата на неизвестные ему реквизиты, а остаток – примерно миллион рублей – куратор велел отвезти в Таганрог. Однако уже в пути план изменился и ему сказали оставить пакет с наличностью под деревом (координаты прислали) в Краснодаре. По возвращению в Крым его задержали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г.Севастополю", - уточнили в пресс-службе.
Подозреваемый признал вину и раскаялся. Оперативники установили, что за 10 дней "работы" он получил около 400 тысяч рублей, забирая себе 10% от каждой "доставки". В отношении предприимчивого юноши возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. За пособничество аферистам ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму задержали 18-летнего жителя Симферопольского района, который вовлекал
несовершеннолетних в преступные схемы с банковскими картами. За каждую оформленную карту злоумышленник получал от своего "работодателя" до 30 тысяч рублей. Несовершеннолетним выплачивались суммы от 5 до 12 тысяч рублей.
