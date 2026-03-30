В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России

Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состоит в том, что инфляционный процесс в стране... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T21:48

константин бахарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состоит в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.На минувшей неделе Госдума заслушала годовой отчет Банка России, который депутатам представила его председатель Эльвира Набиуллина.Бахарев напомнил, три последних года Россия жила в условиях непрерывного роста инфляции и цен, так что 2025 год начинался с инфляции в двузначных числах, однако к его концу Росстат зафиксировал значение 5,6%.Примечательно при этом, что 2026 год начался с инфляционных ожиданий на уровне примерно 15%, что втрое выше значения инфляции, отметил он."Инфляционные ожидания – это показатель, который каждый месяц Банк России замеряет, проводя опросы десятков тысяч граждан нашей страны по всем уголкам, в том числе в Крыму... Наши граждане во многом воспринимают инфляцию иначе. Для них это в первую очередь рост цен на те группы товаров и услуг, которые составляют их семейный бюджет. И это не всегда 5,6%", – сказал Бахарев.Таким образом показатель Росстата можно назвать корректным, но это "средняя температура по больнице", поскольку учитываются все группы товаров, включая промышленные, тогда как личная инфляция во многом будет зависеть от того, на что люди тратят деньги, пояснил эксперт.Кроме того, на восприятие людей инфляционных процессов влияют налоговые и тарифные решения, в том числе в части коммунальных платежей, которые в РФ были вынуждены принять учитываю сложную геополитическую обстановку, сказал он."НДС вырос до 22%, а налог на добавленную стоимость не случайно называют налогом на конечного потребителя, потому что он всегда в цене товара. И это тоже привело к кратковременному, но все-таки росту цен с 1 января на целые группы товаров, там, где нет льготного НДС или освобождения от НДС", – пояснил Бахарев.В условиях неослабевающих антироссийских санкций и беспрецедентных финансовых ограничений, геополитической нестабильности и внешних шоков высокие инфляционные ожидания на уровне 15% не позволяют Банку России смягчать денежную кредитную политику и более активно снижать ключевую ставку, подчеркнул парламетарий.Подогревает ситуацию сейчас и масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, который в краткосрочной перспективе можно назвать выгодным России, поскольку цены на нефть и газ пока пошли вверх. Однако в долгосрочной перспективе сценарий в целом негативный, исходя из опыты мировых финансовых кризисов, добавил Бахарев.Потому пока Банк России понизил ключевую ставку до 15%, и это соответствует инфляционным ожиданиям, подчеркнул Бахарев."И если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то по итогам года мы ждем инфляцию примерно на уровне 5,5%. То есть еще ниже, чем по итогам прошлого года. Пока это главная хорошая новость. Будем надеяться, что она сбудется", – резюмировал он.Неделю назад на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфляция в стране закрепилась ниже 6% в годовом выражении.

