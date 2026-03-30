Ситуация на дорогах Крыма
В ДТП в Крыму один человек погиб и 21 получили ранения
10:19 30.03.2026 (обновлено: 10:58 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
"В период с 23 по 29 марта 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 ДТП, в которых один человек погиб, 21 получили ранения различной степени тяжести, в том числе шесть несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что с участием пешеходов произошло шесть ДТП, в которых один погиб и пять пострадали, в том числе ребенок.
Кроме того, пресечено 187 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, из них 19 привлечены повторно. За что предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.
Неделей ранее в Крыму произошло более 20 ДТП, в которых погибли два человека и 23 получили ранения.
