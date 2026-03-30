https://crimea.ria.ru/20260330/ukraina-izvinilas-pered-finlyandiey-za-upavshie-bespilotniki-1154749733.html
Украина извинилась перед Финляндией за упавшие беспилотники
новости
украина
финляндия
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154722595_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2962584754866a2317d31e87cc0cc592.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина извинилась перед Финляндией за два упавших на территории страны беспилотника, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.Накануне стало известно, что в Финляндии упали беспилотники. Премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Полиция Финляндии ранее сообщила, что обезвредила один из двух упавших на территории страны украинских дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154722595_10:0:1594:1188_1920x0_80_0_0_91e079ad4cc3554868295082d5574b4f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
16:34 30.03.2026 (обновлено: 16:37 30.03.2026)