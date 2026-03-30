Рейтинг@Mail.ru
Украина извинилась перед Финляндией за упавшие беспилотники - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/ukraina-izvinilas-pered-finlyandiey-za-upavshie-bespilotniki-1154749733.html
Украина извинилась перед Финляндией за упавшие беспилотники
Украина извинилась перед Финляндией за два упавших на территории страны беспилотника, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T16:34
2026-03-30T16:37
новости
украина
финляндия
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154722595_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2962584754866a2317d31e87cc0cc592.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина извинилась перед Финляндией за два упавших на территории страны беспилотника, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.Накануне стало известно, что в Финляндии упали беспилотники. Премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Полиция Финляндии ранее сообщила, что обезвредила один из двух упавших на территории страны украинских дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1d/1154722595_10:0:1594:1188_1920x0_80_0_0_91e079ad4cc3554868295082d5574b4f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:34 30.03.2026 (обновлено: 16:37 30.03.2026)
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Финляндской Республики
Флаг Финляндской Республики
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина извинилась перед Финляндией за два упавших на территории страны беспилотника, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
Накануне стало известно, что в Финляндии упали беспилотники. Премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
"Мы извинились перед финской стороной за этот инцидент", – цитирует РИА Новости слова Тихого украинским СМИ.
Полиция Финляндии ранее сообщила, что обезвредила один из двух упавших на территории страны украинских дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.
24 марта глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что беспилотник, который рухнул в граничащем с Белоруссией Варенском районе Литвы, мог быть украинским.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиУкраинаФинляндияБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
