Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского

2026-03-30T14:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако о какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил.Глава киевского режима и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за эти часы было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь, напомнили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием ЗападаКрымский кагор признали одним из лучших в РоссииКрымчан ждут длинные выходные

