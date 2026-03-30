Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского
Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского
Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако о какой именно дате идет речь –... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T14:02
2026-03-30T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако о какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил.Глава киевского режима и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за эти часы было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь, напомнили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сравнил конфликты на Украине и в Иране с участием ЗападаКрымский кагор признали одним из лучших в РоссииКрымчан ждут длинные выходные
украина, владимир зеленский, пасхальное перемирие, новости сво, пасха
Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского

Зеленский: Украина готова к прекращению огня на Пасху

14:02 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украина готова остановить боевые действия и прекратить огонь на Пасху, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако о какой именно дате идет речь – по католическому календарю или православному – он не уточнил.
"Мы готовы и к прекращению огня на пасхальные праздники", – цитирует РИА Новости заявление Зеленского.
Глава киевского режима и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия МО РФ сообщило, что за эти часы было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Римско-католическая церковь празднует в этом году Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. В 2023 году раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь, напомнили в публикации.
УкраинаВладимир ЗеленскийПасхальное перемириеНовости СВОПасха
 
