https://crimea.ria.ru/20260330/udar-po-yadernomu-obektu-v-irane--est-li-vybrosy-radiatsii-1154750266.html

Удар по ядерному объекту в Иране – есть ли выбросы радиации

Удар по ядерному объекту в Иране – есть ли выбросы радиации - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Удар по ядерному объекту в Иране – есть ли выбросы радиации

При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выбросов радиации не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T16:48

2026-03-30T16:48

2026-03-30T16:48

иран

происшествия

ядерная энергетика

роспотребнадзор

радиация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выбросов радиации не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.МАГАТЭ на основании независимого анализа спутниковых снимков накануне сообщило о том, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует. Это подтвердили и в Роспотребнадзоре, сообщив, что в связи с инцидентом проводится мониторинг радиационной обстановки в РФ.Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его дастИзраиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана в Иране

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, происшествия, ядерная энергетика, роспотребнадзор, радиация