Удар по ядерному объекту в Иране – есть ли выбросы радиации
При ударе по ядерному объекту в Иране выброса радиоактивных веществ нет – Роспотребнадзор
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. При ударе по ядерному комплексу с тяжеловодным реактором в иранском Хондабе выбросов радиации не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
МАГАТЭ на основании независимого анализа спутниковых снимков накануне сообщило о том, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует. Это подтвердили и в Роспотребнадзоре, сообщив, что в связи с инцидентом проводится мониторинг радиационной обстановки в РФ.
"По данным Международного агентства по атомной энергии, завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе в настоящее время не функционирует, выброса радиоактивных веществ за пределы объекта не зафиксировано. Роспотребнадзором проводится усиленный мониторинг радиационной обстановки, по данным наблюдения уровень радиационного фона в Российской Федерации не изменился", - подчеркнули в ведомстве.
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
