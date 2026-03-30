Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов.
"Они согласились с большинством наших пунктов ... Они согласны с нами по плану. Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить еще пару дополнительных вещей", – цитирует Трампа РИА Новости.
По его словам, между Вашингтоном и Тегераном "проходят очень хорошие встречи, как прямые, так и непрямые".
Американский лидер при этом на исключил, что США попытаются взять под контроль иранский остров Харк.
"Может быть, мы возьмем остров Харк, может быть, нет. У нас много вариантов", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
Трамп продлил мораторий на удары по энергетике Ирана
Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
 
09:46Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
09:40В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
09:31Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму
09:20Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
09:07Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
08:58В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
08:53Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
08:40Мощная вспышка произошла на Солнце
08:26Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
08:13Крымский кагор признали одним из лучших в России
07:52"Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
07:38Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
07:35Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:23Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
07:11В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
06:56Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
06:38Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
06:25Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы
06:04Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния