Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом журналистам заявил президент... РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Иран согласился с большей частью американского мирного плана, но США хотят предъявить Тегерану дополнительные требования. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов.По его словам, между Вашингтоном и Тегераном "проходят очень хорошие встречи, как прямые, так и непрямые".Американский лидер при этом на исключил, что США попытаются взять под контроль иранский остров Харк."Может быть, мы возьмем остров Харк, может быть, нет. У нас много вариантов", - сказал он.Ранее Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию КитаяТрамп продлил мораторий на удары по энергетике ИранаНефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
Иран согласился с большей частью американского плана по урегулированию – Трамп
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов.
"Они согласились с большинством наших пунктов ... Они согласны с нами по плану. Мы запросили 15 пунктов, и в основном они приняты, а мы собираемся запросить еще пару дополнительных вещей", – цитирует Трампа РИА Новости.
