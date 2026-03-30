Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times. РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Об этом сообщил в интервью газете Financial Times.Глава Белого дома сравнил этот шаг с операцией США в Венесуэле, нефтяная отрасль которой сейчас находится под контролем Штатов.Трамп также не исключил, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта нефти.Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявлял, что США поддерживают полное эмбарго на экспорт венесуэльской нефти и контролируют возможность ведения торговли Каракасом.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

