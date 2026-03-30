Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в Дагестане – ранены полицейские - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/strelba-v-dagestane--raneny-politseyskie-1154758467.html
Стрельба в Дагестане – ранены полицейские
Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T22:03
2026-03-30T22:07
новости
дагестан
происшествия
стрельба
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_0:45:3481:2003_1920x0_80_0_0_f069f0fbd05f174c29ff9731741fe042.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По информации правоохранителей, потасовка между группой лиц произошла в понедельник в 20:30 в селении Нижний Дженгутай.Правоохранители госпитализированы. Подозреваемый, 31-летний житель селения Нижний Дженгутай, задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144023735_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9589da0c03ee67f6deb2ba7edd0bd75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба в Дагестане – ранены полицейские

Полицейские ранены при стрельбе в одном из сел Дагестана

22:03 30.03.2026 (обновлено: 22:07 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По информации правоохранителей, потасовка между группой лиц произошла в понедельник в 20:30 в селении Нижний Дженгутай.

"Полицейские ОМВД России по Буйнакском району, проезжавшие мимо, остановились, попытались разобраться в происходящем и пресечь конфликт. В этот момент один из участников конфликта открыл стрельбу, в результате чего двое полицейских получили ранения", – сказано в сообщении.

Правоохранители госпитализированы. Подозреваемый, 31-летний житель селения Нижний Дженгутай, задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиДагестанПроисшествияСтрельба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
