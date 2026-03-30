Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
Девятая премия Кеосаяна вручена мужчине, который спас девочку в Махачкале. Об этом сообщила в понедельник главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T15:40
2026-03-30T15:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Девятая премия Кеосаяна вручена мужчине, который спас девочку в Махачкале. Об этом сообщила в понедельник главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.28 марта некоторые районы Дагестана подтопило после мощных ливней. В Махачкале потоком воды едва не унесло ребенка, который пытался перейти затопленную дорогу. Ее успел спасти прохожий.Она также напомнила, что предыдущие премии получили воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом, семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.Также премией Кеосаяна ранее был отмечен Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в Донбассе."Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой", – подчеркнула Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смертиМаргариту Симоньян наградят медалью ГоворухинаМаргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
новости, махачкала, тигран кеосаян, маргарита симоньян
Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы

Девятая премия Кеосаяна будет вручена за спасение ребенка в Махачкале – Симоньян

15:40 30.03.2026 (обновлено: 15:46 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Девятая премия Кеосаяна вручена мужчине, который спас девочку в Махачкале. Об этом сообщила в понедельник главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
28 марта некоторые районы Дагестана подтопило после мощных ливней. В Махачкале потоком воды едва не унесло ребенка, который пытался перейти затопленную дорогу. Ее успел спасти прохожий.
"Девятую премию имени Тиграна мы отдаем Абдурахману Абдурахманову, спасшему девочку, которую чуть не унесло водой в Махачкале", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она также напомнила, что предыдущие премии получили воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом, семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.
Также премией Кеосаяна ранее был отмечен Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в Донбассе.
"Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой", – подчеркнула Симоньян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роман о Тигране Кеосаяне будет издан к годовщине его смерти
Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
Маргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна Кеосаяна
 
16:05В Крыму парочка получила условные сроки за порнографию
15:48Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
15:40Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
15:26День защиты Земли – инфографика
15:25ПСБ запустил в Крыму акцию по эквайрингу с фиксированной ставкой
15:16В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
15:10"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
15:05Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
15:00Крымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации
14:49"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
14:33В Севастополе возведут 34 новых дома
14:02Украина готова прекратить огонь – заявление Зеленского
13:55Путин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
13:38Еще семь населенных пунктов в Крыму остались без света
13:23Армия России разбивает авиатехнику ВСУ и оставляет Киев без наемников
13:13Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
13:05При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
13:02ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Ялте
12:52Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
12:47В Севастополе снова остановили паромы и катера
Лента новостейМолния