Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Девятая премия Кеосаяна вручена мужчине, который спас девочку в Махачкале. Об этом сообщила в понедельник главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.28 марта некоторые районы Дагестана подтопило после мощных ливней. В Махачкале потоком воды едва не унесло ребенка, который пытался перейти затопленную дорогу. Ее успел спасти прохожий.Она также напомнила, что предыдущие премии получили воспитательницы детского сада, которые спасли малышей от маньяка с ножом, семья охранника из Анапы, который погиб при нападении на техникум, дворник, который поймал выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге и сразу несколько человек, которые поймали другого выпавшего из окна мальчика тоже в Питере.Также премией Кеосаяна ранее был отмечен Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в Донбассе."Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой", – подчеркнула Симоньян.

