Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T13:13
2026-03-30T13:13
2026-03-30T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла около полуночи на автодороге Грушевка – Судак. Водитель Skoda Octavia на одном из участков дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП в Крыму один человек погиб и 21 получили ранения Влетел на встречке в КамАЗ и еще одну машину: в ДТП под Ростовом погибли троеВ Крыму ВАЗ намотало на столб после столкновения с Mercedes – ранены трое
происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, мвд по республике крым
Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
В Крыму один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении двух машин
13:13 30.03.2026 (обновлено: 13:16 30.03.2026)