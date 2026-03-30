Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T13:13
2026-03-30T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла около полуночи на автодороге Грушевка – Судак. Водитель Skoda Octavia на одном из участков дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
13:13 30.03.2026 (обновлено: 13:16 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в восточном Крыму. Об этом сообщает МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла около полуночи на автодороге Грушевка – Судак. Водитель Skoda Octavia на одном из участков дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.
"Водитель Skoda погиб на месте. Пассажир Skoda и несовершеннолетний пассажир Range Rover 2016 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одному пассажиру Range Rover оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
