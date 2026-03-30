Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
В региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина.
"В региональную программу включено порядка 9 900 многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Крым. На этот год предусмотрено порядка 1 000 видов работ выполнить", – сказала замминистра.
Она отметила, что крымчане могут выяснить, включен ли их дом в программу и на какой год запланированы работы, ознакомившись с информацией на сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства республики или регионального оператора. Смотреть при этом нужно краткосрочный план, подчеркнула замглавы ведомства.
"Потому что есть большая региональная программа, где все дома учтены, и стоят даты проведения капитального ремонта по всем видам работ. Но все субъекты Российской Федерации в соответствии с законодательством должны делать краткосрочный план. И у нас есть он на 2025 – 2027 годы. Краткосрочный план формируется исходя из того, какие у нас есть денежные средства, и что мы можем выполнить", – пояснила спикер.
Она уточнила, что региональная программа предусматривает выполнение большего масштаба работ, однако учитывая, что взнос на их осуществление социальный, все потребности покрыть не могут. "И спасибо большое, что нам ежегодно оказывается государственная поддержка как из федерального бюджета, так и из республиканского", – отметила собеседница.
Она напомнила, что в 2026 году социальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 11 рублей 46 копеек за квадратный метр ежемесячно.

"У наших соседей в Севастополе сейчас размер взноса на капитальный ремонт порядка 25 рублей. В Крыму с прошлого года был пересчитан размер взноса только на индекс потребительских цен. То есть 10 рублей за квадратный метр ежемесячно взнос был в прошлом году, а сейчас 11,46", – объяснила замминистра.

Она отметила, что с 2016 года по 2020-й размер взноса оставался неизменным и составлял всего 6,16 рублей.
Талыбина обратила внимание на то, что, хотя договоры на проведение капитального ремонта в МКД, согласно обновленному законодательству, граждане заключать не обязаны, в жилищном кодексе установлена обязанность оплачивать взносы на капремонт.

"Граждане получают единые платежные документы. И гражданам стоит задуматься, если им не приходят платежки для оплаты по капитальному ремонту. Значит нужно обратиться к региональному оператору. Значит отсутствуют какие-то данные, которые в свое время не передало муниципальное образование", – добавила спикер.

Талыбина напомнила, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и нормативно-правовыми актами установлен четкий перечень видов работ, которые производятся в рамках капитального ремонта.
"Их шесть. Это лифты. Внутридомовые сети, то есть вода, водоотведение, электрика, теплооснабжение. Третий вид работ – это кровля. Подвал – четвертый. Фундамент – пятый. И шестой – это фасад", – перечислила специалист.
А следовательно, производить ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств взносов жильцов не представляется возможным, подчеркнула она, отметив, что с таким просьбами крымчане обращаются нередко.
Также, по ее словам, граждане часто просят рассмотреть возможность перенести срок ремонта фасада дома на более ранний, чем в плане.
"Но когда мы выезжаем на место, то видим, что даже если мы отремонтируем фасад, то ничего не произойдет: нужно начинать с фундамента, потому что он "плывет", и из-за этого происходят неприятные моменты на фасаде. Поэтому теперь граждане (при обращении с просьбой сдвинуть срок проведения отдельного вида работ – ред.) предоставляют техническое обследование в целом по дому всех конструктивных элементов, а не так, как это было раньше", – объяснила эксперт.
Талыбина сказала, что такой подход является требованием российского законодательства, которое было обновлено в 2014 году с внесением изменений в ЖК РФ.
Крым привел свою нормативную базу в соответствие с федеральной в конце 2024 – начале 2025 года. И теперь все происходит по новым правилам и с целью отталкиваться от первопричин проблем при назначении видов работ в рамках капремонта домов, поскольку главное во всем этом – безопасность жильцов, подчеркнула Талыбина.

"Я хочу напомнить, что капитальный ремонт – это не про эстетику. Капитальный ремонт — это прежде всего про безопасность. И выполняется капитальный ремонт в целях сохранения строений для того, чтобы дома как можно меньше признавались аварийными", – подытожила замминистра.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году
Крым вошел в десятку регионов РФ по темпам переселения из аварийных домов
Зачем управляющим компаниям рейтинг
 
09:46Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
09:40В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
09:31Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму
09:20Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
09:07Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
08:58В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
08:53Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
08:40Мощная вспышка произошла на Солнце
08:26Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
08:13Крымский кагор признали одним из лучших в России
07:52"Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
07:38Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
07:35Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:23Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
07:11В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
06:56Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
06:38Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
06:25Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы
06:04Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния