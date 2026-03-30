Штраф раз в сутки за езду без ОСАГО: в Госдуме разъяснили новую норму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Новый закон, разрешающий штрафовать водителей за управление автомобилем без полиса ОСАГО только раз в сутки, является важной превентивной мерой, ориентированной на второе полугодие 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.На днях президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за управление автомобилем без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) одним штрафом в сутки.Он отметил, что со второй половины 2026 года в России начнет полноценно действовать система МВД РФ "Паутина", в рамках которой заработают камеры, фиксирующие все правонарушения, в том числе езду без полиса ОСАГО."Сейчас эта система в некоторых регионах нашей страны есть, но не в Крыму. Пока она тестируется. Работает, но в пилотном режиме. И водителям приходят уведомления о том, что они допустили нарушение – штрафы не выписываются. Но со второго полугодия он начнут приходить", – сказал спикер.Не будь нового закона о штрафовании раз в сутки за езду без ОСАГО, нарушители уже в турсезон стали бы платить десятки, а то и сотни тысяч рублей взысканий за одной и тоже правонарушение, добавил парламентарий."Потому что если, к примеру, вы едете из Симферополя в Москву по трассе М-4 "Дон" и каждая камера будет вас фиксировать, то вы, пока съездите туда и обратно, принимая во внимание, что за первый штраф заплатите 800 рублей, а за каждое последующее от 3 до 5 000, вы понимаете, во что эта поездка выльется. Нам кажется, что это несправедливо и несоразмерно", – сказал гость эфира.Бахарев подчеркнул, что цель депутатов Госдумы была принять такой закон, чтобы мотивировать человека оформить полис, но в то же время защитить права автомобилистов."Пусть ему приходят штрафы каждый день, но хотя бы по одному в сутки, а не ограниченное количество – это неправильно. Возникал риск злоупотребления (правом взыскания за правонарушение – ред.), и мы хотели снять все эти риски", – добавил спикер.Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоитИ отметил, что ко второму чтению была внесена поправка, которая расширила действе новой нормы, так как касаться фиксации нарушения не только посредством видеокамеры, но и инспектором ДПС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГОВодителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГОСевастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей

