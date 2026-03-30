https://crimea.ria.ru/20260330/shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-v-rossii---chto-govoryat-v-gosdume-1154750934.html

Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме

В Госдуме РФ не обсуждается инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду, социальной...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/96/1115869623_0:32:1348:790_1920x0_80_0_0_faf33ef3f0205b3a0336bb5908d7f653.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Госдуме РФ не обсуждается инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". Однако Нилов подчеркнул, что на федеральном уровне такой вопрос не обсуждается. В декабре 2025 года Ярослав Нилов также опровергал сообщения о переходе на шестидневную рабочую неделю. Тогда увеличить количество рабочих дней предлагал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Более того, ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил автором законопроекта о сокращении рабочей недели на один час. В документе говорилось, что накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времениСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

