Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме
В Госдуме РФ не обсуждается инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду, социальной... РИА Новости Крым, 30.03.2026
россия, новости, ярослав нилов, государственная дума рф, производственный календарь
Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме

В Госдуме не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю

17:15 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Госдуме РФ не обсуждается инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". Однако Нилов подчеркнул, что на федеральном уровне такой вопрос не обсуждается.
"Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.
В декабре 2025 года Ярослав Нилов также опровергал сообщения о переходе на шестидневную рабочую неделю. Тогда увеличить количество рабочих дней предлагал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Более того, ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил автором законопроекта о сокращении рабочей недели на один час. В документе говорилось, что накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
 
