Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме
2026-03-30T17:15
В Госдуме не обсуждают вопрос перехода на шестидневную неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Госдуме РФ не обсуждается инициатива перехода на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Бизнесмен Олег Дерипаска ранее предложил перейти на шестидневный рабочий график с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями". Однако Нилов подчеркнул, что на федеральном уровне такой вопрос не обсуждается.
"Начнем с того, что в Государственной думе этот вопрос не обсуждается, на эту тему законопроектов нет, и каких-либо предложений, связанных с таким серьезным реформированием, не звучат", - сказал Нилов.
В декабре 2025 года Ярослав Нилов также опровергал сообщения о переходе на шестидневную рабочую неделю. Тогда увеличить количество рабочих дней предлагал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Более того, ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил автором
законопроекта о сокращении рабочей недели на один час. В документе говорилось, что накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени
