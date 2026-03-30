Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу
Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщает Минтранс РФ.
2026-03-30T10:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщает Минтранс РФ.29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Также Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо.16 марта на Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Кроме того, сообщалось, что Куба ощущает существенную нехватку медикаментов, в том числе и жизненно важных, из-за санкций, объявленных "острову свободы" США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия обсуждает варианты помощи Кубе из-за критической ситуации с авиационным топливом.
Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти прибыл на Кубу