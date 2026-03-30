Рейтинг@Mail.ru
Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/rossiyskiy-tanker-s-gumanitarnym-gruzom-pribyl-na-kubu-1154738066.html
Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу
Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 30.03.2026
куба
сша
россия
нефть
гуманитарная помощь
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_b7ddbc7b8316adb0b6e37b9d0dda1afe.jpg
куба
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_109:0:966:643_1920x0_80_0_0_35423d12b40669ff8706ae2388c8d149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:59 30.03.2026
 
© Fotolia / hanohiki / Перейти в фотобанкТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу. В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас", - приводит сообщение Минтранса РИА Новости.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Также Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо.
16 марта на Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Кроме того, сообщалось, что Куба ощущает существенную нехватку медикаментов, в том числе и жизненно важных, из-за санкций, объявленных "острову свободы" США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия обсуждает варианты помощи Кубе из-за критической ситуации с авиационным топливом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Трамп ввел чрезвычайное положение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
13:05При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
13:02ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Ялте
12:52Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
12:47В Севастополе снова остановили паромы и катера
12:43Неделя после взрыва дома в Севастополе: как живут люди и что меняется
12:32Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье
12:16На Крымском мосту очередь выросла в 8 раз
12:08В Севастополе после 1,5-часовой остановки открыли рейд
11:55Памфилову переизбрали главой ЦИК
11:52Крымский мост открыт для движения
11:46На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
11:22Часть Крыма обесточена
11:11ВСУ нанесли удар по Алчевскому комбинату и энергетике ЛНР - трое раненых
11:08Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт
11:02Крымский мост перекрыт
10:59Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу
10:36В Севастополе закрыли рейд
10:23Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ
10:19В ДТП в Крыму один человек погиб и 21 получили ранения
Лента новостейМолния