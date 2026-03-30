"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
2026-03-30T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Многодетные родители из города Саки Сергей и Наталья Скрыпник отмечены медалью ордена "Родительская слава". Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Наш Президент наградил крымчан Сергея Анатольевича и Наталью Николаевну Скрыпник, воспитывающих пятерых детей, медалью ордена "Родительская слава", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, семья живет в городе Саки и воспитание в ней строится на основе традиционных ценностей.
"Детей учат относиться друг к другу и окружающим с вниманием и заботой, прививают трудолюбие. Старшие дети помогают младшим. Свободное время члены семьи стараются проводить вместе, ходят в походы и на экскурсии, ведут здоровый образ жизни",– написал Аксенов
Он поздравил земляков с заслуженной наградой и поблагодарил за достойный пример сохранения и укрепления семейных ценностей.
