"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал - РИА Новости Крым, 30.03.2026
"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал - РИА Новости Крым, 30.03.2026
"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
Сигнал "Шейх" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T14:49
2026-03-30T14:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Сигнал "Шейх" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости. Сообщение зафиксировали в понедельник в 13.01 мск. Сигнал звучал так - "Шейх". В прошлый четверг станция передала другой сигнал - "Шмон".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал - "Шейх"

14:49 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Сигнал "Шейх" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости.
Сообщение зафиксировали в понедельник в 13.01 мск. Сигнал звучал так - "Шейх". В прошлый четверг станция передала другой сигнал - "Шмон".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
