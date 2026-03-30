"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал - РИА Новости Крым, 30.03.2026

РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Сигнал "Шейх" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости. Сообщение зафиксировали в понедельник в 13.01 мск. Сигнал звучал так - "Шейх". В прошлый четверг станция передала другой сигнал - "Шмон".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

