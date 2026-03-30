Путин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
Путин обсудил с Вучичем поставки газа в Сербию и конфликт на Украине
2026-03-30T13:55
13:55 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем, главы государств обсудили сотрудничество двух стран, украинский конфликт и эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства, включая взаимодействие в энергетике, нефтегазовой и атомной отраслях, подготовку к предстоящему в апреле очередному заседанию Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству", – говорится в сообщении.
Вучич выразил благодарность Путину за продолжение стабильных поставок российского газа, важных для поддержания энергобезопасности Сербии.
Лидеры двух стран также подробно обсудили ситуацию вокруг Украины и нынешнюю масштабную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
"Президент Сербии поделился оценками обстановки на Балканах. С обеих сторон подчеркнуты принципиальное значение резолюции 1244 СБ ООН для урегулирования проблемы Косово, а также необходимость обеспечения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонскими соглашениями", - добавили в Кремле.
