ПСБ запустил в Крыму акцию по эквайрингу с фиксированной ставкой

2026-03-30T15:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Банк ПСБ" проводит для новых клиентов из сферы малого бизнеса акцию по эквайрингу "Крым Прайм"*, главное преимущество продукта – фиксированный процент без привязки к оборотам торговли, сообщает пресс-служба банка.Комиссия за эквайринг останется неизменной на протяжении всего периода банковского обслуживания в ПСБ. Ее размер зависит от сферы бизнеса и платежной системы карты, которой расплачивается покупатель. Для карт "Мир" она составит от 0,85%. В акцию включены практически все сферы бизнеса: от образования до флористики и телевизионных услуг.Подключить услугу можно на действующих в Крыму тарифах расчетно-кассового обслуживания. Акция доступна для клиентов, в течение полугода не имевших договоров эквайринга в ПСБ.Сделать эквайринг еще более удобным поможет "ПСБ-касса" (18+) – многофункциональное решение для приема и обработки платежей. Она позволяет принимать оплаты любым способом: наличными, банковскими картами и по кьюар-коду. Устройство соответствует требованиям законодательства о кассовой деятельности и обеспечивает передачу данных в фискальные органы. "ПСБ-Касса" подойдет для бизнеса любой формы собственности и системы налогообложения.Банк не только предоставит саму кассу, но и возьмет на себя ее регистрацию в ФНС, установку и настройку, а также обучит предпринимателей работе с устройствомДля подключения "ПСБ-кассы" можно обратиться в офис банка или к менеджерам по обслуживанию юридических лиц.* Период проведения акции "Крым Прайм" со 2 октября 2025 года по 1 октября 2026 года. География проведения: Республика Крым и город Севастополь. Ставка комиссии варьируется от 0,85% до 2,7% и зависит от платежной системы карты, которой осуществляется оплата, вида деятельности торговой точки и тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию, к которому подключен расчетный счет торговой точки в ПСБ. Подробнее на сайте. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO "Банк ПСБ". Универсальная лицензия на осуществление банковских операций Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 года.Реклама. ПАО "Банк ПСБ", ОГРН 1027739019142, Россия, город Ярославль, улица Республиканская, дом 16, erid: F7NfYUJCUneTVTGbqh5n.

