Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным
Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным
Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди."По утверждению парламента, в проливе будет установлен новый режим", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.Без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика будет осуществлять обеспечение безопасности судов и взимать пошлину за проход.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным

Иран хочет взимать пошлину за проход в Ормузском проливе

09:53 30.03.2026
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
"По утверждению парламента, в проливе будет установлен новый режим", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.
Без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика будет осуществлять обеспечение безопасности судов и взимать пошлину за проход.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
