https://crimea.ria.ru/20260330/pri-atake-bpla-na-krasnodar-povrezhdeny-9-kvartir-1154743111.html
При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T13:05
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154742739_0:371:959:910_1920x0_80_0_0_403e67e8300a64a839c9e1bd22f25d6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Наумов ранее сообщил, что в результате атаки вражеских дронов на Краснодар пострадали три человека, в том числе двое детей.В основном в жилищах выбиты стекла. В самой пострадавшей квартире частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления, уточнил Наумов.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154742739_0:281:959:1000_1920x0_80_0_0_88599b62172f6bdacc3b427268afd1f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
