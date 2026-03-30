При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир - РИА Новости Крым, 30.03.2026

В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T13:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Наумов ранее сообщил, что в результате атаки вражеских дронов на Краснодар пострадали три человека, в том числе двое детей.В основном в жилищах выбиты стекла. В самой пострадавшей квартире частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления, уточнил Наумов.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

