При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир - РИА Новости Крым, 30.03.2026
При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.Наумов ранее сообщил, что в результате атаки вражеских дронов на Краснодар пострадали три человека, в том числе двое детей.В основном в жилищах выбиты стекла. В самой пострадавшей квартире частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления, уточнил Наумов.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре в результате атаки беспилотника ВСУ повреждены девять квартир в двух соседних домах. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
Наумов ранее сообщил, что в результате атаки вражеских дронов на Краснодар пострадали три человека, в том числе двое детей.

"В Прикубанском округе продолжается поквартирный обход… Фиксируем все повреждения, оцениваем ущерб. В настоящий момент установлены повреждения 9 квартир в двух соседних домах", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В основном в жилищах выбиты стекла. В самой пострадавшей квартире частично обрушилась перегородка между жилой комнатой и балконом, нарушена система отопления, уточнил Наумов.
Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей.
