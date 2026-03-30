Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Бойцы "Днепра" срывают попытки ВСУ создать угрозу на линии фронта в Херсонской области

09:46 30.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" предотвращают попытки боевиков ВСУ создать угрозу на некоторых участках фронта в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Он (противник – ред.) продолжает прощупывать ситуацию, ведет разведку, использует дроны. Наши военные в этих условиях работают очень грамотно. Бойцы группировки войск "Днепр" держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчеты БПЛА", – приводит РИА Новости слова Сальдо.
По словам губернатора, российские бойцы достойно справляются со своей ежедневной тяжелой работой, которая требует выдержки, точности и высокого профессионализма.
Группировка "Днепр" дислоцируется на Херсонском и Запорожском направлениях фронта. Командующий группировкой – генерал-полковник Михаил Теплинский.
Херсонская областьВладимир СальдоНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
