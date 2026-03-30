"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану - РИА Новости Крым, 30.03.2026
"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "полным уничтожением" электростанций, нефтяных скважин и острова Харк в случае срыва мирного соглашения с Тегераном. РИА Новости Крым, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "полным уничтожением" электростанций, нефтяных скважин и острова Харк в случае срыва мирного соглашения с Тегераном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.Он добавил, что США "ведут серьезные переговоры с новым, более разумным режимом" в Иране об окончании военных операций. По словам американского лидера, в ходе этих переговоров "был достигнут значительный прогресс".Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов. По словам Трампа, Иран якобы согласился с большинством из них.Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переданный Тегерану план содержали "завышенные и необоснованные требования". Он отметил, что никаких прямых переговоров не было, США лишь передали через Пакистан и других посредников набор предложений. Багаи подчеркнул, что военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "полным уничтожением" электростанций, нефтяных скважин и острова Харк в случае срыва мирного соглашения с Тегераном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
"Если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время не будет заключено… и если Ормузский пролив немедленно не будет открыт для бизнеса, мы завершим наше пребывание в Иране тем, что нанесем удары и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные месторождения и остров Харг, а возможно, и все опреснительные установки, которые до сих пор мы намеренно не трогали", - заявил Трамп.
Он добавил, что США "ведут серьезные переговоры с новым, более разумным режимом" в Иране об окончании военных операций. По словам американского лидера, в ходе этих переговоров "был достигнут значительный прогресс".
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов. По словам Трампа, Иран якобы согласился с большинством из них.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переданный Тегерану план содержали "завышенные и необоснованные требования". Он отметил, что никаких прямых переговоров не было, США лишь передали через Пакистан и других посредников набор предложений. Багаи подчеркнул, что военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию Китая
Проход через Ормузский пролив хотят сделать платным
Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу
 
