https://crimea.ria.ru/20260330/polnoe-unichtozhenie-tramp-postavil-ultimatum-iranu-1154746888.html

"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану

"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "полным уничтожением" электростанций, нефтяных скважин и острова Харк в случае срыва мирного соглашения с Тегераном.

иран

обострение между ираном и сша

дональд трамп

новости

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810269_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_ea6ffded9ae38564f7b0743430868834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "полным уничтожением" электростанций, нефтяных скважин и острова Харк в случае срыва мирного соглашения с Тегераном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.Он добавил, что США "ведут серьезные переговоры с новым, более разумным режимом" в Иране об окончании военных операций. По словам американского лидера, в ходе этих переговоров "был достигнут значительный прогресс".Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, который состоял из 15 пунктов. По словам Трампа, Иран якобы согласился с большинством из них.Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переданный Тегерану план содержали "завышенные и необоснованные требования". Он отметил, что никаких прямых переговоров не было, США лишь передали через Пакистан и других посредников набор предложений. Багаи подчеркнул, что военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью. Поэтому все наши усилия направлены на самооборону.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию КитаяПроход через Ормузский пролив хотят сделать платным Нефтяное эмбарго США: что ждет Венесуэлу

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

