https://crimea.ria.ru/20260330/parizhskiy-dogovor--okonchanie-krymskoy-voyny-v-infografike-1145276624.html

Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике - РИА Новости Крым, 30.03.2026

инфографика

история

крымская война

общество

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0b/1132017674_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_319a0b1bcabb3133f788a056013a9402.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 18 (30) марта 1856 года в Париже на заключительном заседании конгресса держав представителями России с одной стороны, Франции, Великобритании, Турции, Сардинии, и Австрии и Пруссии – с другой, был подписан Парижский мирный договор. Этот документ завершал Крымскую войну 1853 –1856 годов.В соответствии с договором, Россия возвращала Турции Карс в обмен на захваченные союзниками Севастополь, Балаклаву и другие города в Крыму, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море провозглашалось нейтральным: России и Турции, как черноморским державам, запрещалось иметь на Черном море военный флот, а на Черноморском побережье военные крепости и арсеналы.В результате длительной дипломатической борьбы в последствии Россия добилась отмены нейтрализации Черного моря, а в 1878 году по Берлинскому трактату, Российское государство смогло вернуть и все утраченные территории.Главные факты к 170-й годовщине подписания Парижского мирного договора – в инфографике РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

