Члены Центризбиркома России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на следующие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости с места... РИА Новости Крым, 30.03.2026
Памфилову переизбрали главой ЦИК на следующие пять лет

11:55 30.03.2026 (обновлено: 12:03 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Члены Центризбиркома России тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на следующие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.
В понедельник проходит первое заседание ЦИК России в новом составе, в ходе которого члены избиркома выбирают руководство комиссии — председателя, заместителя председателя и секретаря.
Элла Памфилова занимает пост председателя Центральной избирательной комиссии с 2016 года. В новый состав ЦИК 2026-2031 годов она назначена указом президента.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии РФ, в число которых вошли Анатолий Сысоев, Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов. Совет Федерации назначил свою "пятерку" в ЦИК 4 марта, в нее вошли Николай Булаев, Павел Андреев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и Евгений Шевченко. Государственная дума назначила пятерых членов Центризбиркома 11 марта, в состав вошли Алена Булгакова, Евгений Колюшин, Василина Кулиева, Николай Левичев и Константин Мазуревский.
