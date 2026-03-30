Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму

2026-03-30T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Охота в Крыму всегда была излюбленным времяпрепровождением для жителей и гостей региона. Соблюдение правил является приоритетным для охотника, за их нарушение гражданам грозят штрафы, административная и даже уголовная ответственность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов – старший государственный инспектор Республики Крым Рустам Шафиев.Он отметил, что в последние годы правила охоты в России не изменялись.Скоро, по данным Шафиева, на полуострове охота будет ненадолго приостановлена."Сезон охоты на завершающей стадии. До конца марта оставалась охота на шакала и волка. Дальше у нас будет определенный период тишины, мы оставляем охотничьи ресурсы в покое, даем возможность животным получить потомство, вырастить его и немного отдохнуть от антропогенного прессинга", – уточнил гость студии.Однако уже в конце мая в Крыму открывается индивидуальная охота на самца-косулю, рассказал Рустам Шафиев. "Она имеет прерывистые сроки, а массовая охота у нас начнется с третьей субботы августа. Это охота на основные крымские виды пернатой дичи – перепел, голубь, вальдшнеп… В дальнейшем, уже с сентября, открывается охота на водоплавающих уток, гусей, с октября – на фазана и куропатку. Это наши оседлые виды птиц, которые пользуются большой популярностью у охотников", – перечислил собеседник.С августа, добавил спикер, также открывается индивидуальная охота, а с 1 октября – массовая охота на копытных. Данный вид коллективной охоты пользуется популярностью на полуострове.Весьма суровые меры ответственности предусмотрены для нарушителей правил охоты, отметил начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии РК."По соблюдению правил охоты у нас есть уголовная и административная ответственность. Разумеется, административная предусмотрена за какие-то мелкие нарушения, штраф от 500 до 4 000 рублей либо же лишение права охоты до двух лет. Это по части 1 статьи 8.37", – обозначил спикер основные меры.Также, по данным гостя эфира, за незаконную охоту предусмотрено наказание по 258-й статье Уголовного кодекса РФ."То есть если у человека вообще не было каких-либо разрешительных документов на охоту и он осуществлял незаконную добычу животных, при этом мог применить механическое транспортное средство, оружие массового уничтожения или же причинил существенный ущерб в отношении животных из Красной книги, к примеру, незаконный отстрел оленя", – разъяснил специалист.Под прицел охотника ни в коем случае не должны попадать животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Республики Крым. По словам Рустама Шефиева, на полуострове это огромное количество хищных птиц – грифы, сипы, некоторые виды ястребиных, орлы. "В Крыму в Красную книгу, например, занесен коростель, хотя по всей территории Российской Федерации он не является краснокнижным видом", – обратил внимание эксперт.

