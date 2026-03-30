https://crimea.ria.ru/20260330/novorozhdennogo-rebenka-vybrosili-v-kuzov-evakuatora-v-tyumeni-1154756162.html

Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени - РИА Новости Крым, 30.03.2026

В Тюмени в кузове грузового манипулятора обнаружили завернутого в пакет новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, открыто уголовное... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T19:37

новости

тюмень

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/1e/1154756048_0:30:1090:643_1920x0_80_0_0_f782cd319c9cbfb38d514ec6cbc1b266.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Тюмени в кузове грузового манипулятора обнаружили завернутого в пакет новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, открыто уголовное дело о покушении на убийство младенцаПо данным следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома по улице Южной, водитель автотранспорта нашел полиэтиленовый пакет с новорожденным ребенком, замотанным в полотенце.Уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливается личность матери, назначен комплекс экспертиз.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

