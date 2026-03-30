Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
В Тюмени в кузове грузового манипулятора обнаружили завернутого в пакет новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, открыто уголовное... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T19:37
2026-03-30T19:37
2026-03-30T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Тюмени в кузове грузового манипулятора обнаружили завернутого в пакет новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, открыто уголовное дело о покушении на убийство младенцаПо данным следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома по улице Южной, водитель автотранспорта нашел полиэтиленовый пакет с новорожденным ребенком, замотанным в полотенце.Уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливается личность матери, назначен комплекс экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленького ребенка с мертвыми родителями нашли в квартире в Подольске12-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в ПодмосковьеВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
новости, тюмень, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети
Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени
Новорожденного ребенка выбросили в кузов эвакуатора в Тюмени – открыто уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Тюмени в кузове грузового манипулятора обнаружили завернутого в пакет новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального СК, открыто уголовное дело о покушении на убийство младенца
По данным следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома по улице Южной, водитель автотранспорта нашел полиэтиленовый пакет с новорожденным ребенком, замотанным в полотенце.
"В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью девочки ничего не угрожает", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас устанавливается личность матери, назначен комплекс экспертиз.
