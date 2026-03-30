Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" не исключает закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом заявил замминистра... РИА Новости Крым, 30.03.2026
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
нефть
йемен
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" не исключает закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом заявил замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью итальянскому порталу InsideOver, отвечая на вопрос о блокировке пролива по аналогии с Ормузским.
"Это еще предстоит решить. Мы обсуждаем общий план действий с нашими иранскими братьями", – цитирует Мансура РИА Новости.
По его словам, это резко поднимет цены на нефть, что приведет к краху европейской экономики.

"Европа должна понять, что, если она продолжит быть врагом оси сопротивления, мы поднимем цену на нефть до 200 долларов за баррель, задушив ее экономику", – сказал замминистра.

Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил ранее в понедельник член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам натерритории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
