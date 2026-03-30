https://crimea.ria.ru/20260330/neft-po-200-khusity-grozyat-zakryt-bab-el-mandebskiy-proliv-1154753659.html
Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" не исключает закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом заявил замминистра... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T19:52
2026-03-30T19:52
2026-03-30T19:52
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
нефть
йемен
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_382fe482b070d15afa75fc9c1ba2ada0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" не исключает закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом заявил замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью итальянскому порталу InsideOver, отвечая на вопрос о блокировке пролива по аналогии с Ормузским.По его словам, это резко поднимет цены на нефть, что приведет к краху европейской экономики.Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил ранее в понедельник член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам натерритории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеИран ответил на угрозы Трампа: будем бить по энергетике Ближнего ВостокаЙеменские хуситы сделали заявление о сбитом палубном истребителе ВМС США
иран
ближний восток
йемен
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7d256621144ce8f573c895952044b22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, нефть, йемен, новости
Нефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Цена на нефть может подняться до $200 – хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" не исключает закрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом заявил замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью итальянскому порталу InsideOver, отвечая на вопрос о блокировке пролива по аналогии с Ормузским.
"Это еще предстоит решить. Мы обсуждаем общий план действий с нашими иранскими братьями", – цитирует Мансура РИА Новости.
По его словам, это резко поднимет цены на нефть, что приведет к краху европейской экономики.
"Европа должна понять, что, если она продолжит быть врагом оси сопротивления, мы поднимем цену на нефть до 200 долларов за баррель, задушив ее экономику", – сказал замминистра.
Власти Ирана собираются установить новый режим в Ормузском проливе
. Планируется, что Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил ранее в понедельник член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам натерритории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
