Неделя после взрыва дома в Севастополе: как живут люди и что меняется
В Севастополе начали ремонт окон в пострадавших при взрыве квартирах в доме на Корчагина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. С утра в понедельник, спустя неделю после взрыва на улице Павла Корчагина, в доме №20 начали менять окна – работают монтажники, слышен гул инструментов. В здании 100 квартир, из них 67 пострадали, в некоторых и сейчас живут люди, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В одной из квартир на втором этаже дома №20 на улице Павла Корчагина живет семья пожилых людей. Никуда уходить они не стали: "Тяжело", – говорит Владимир.
Жена наполовину лежачая. Оба инвалиды. Дверь в квартиру цела, а окнами теперь вот занялись профессиональные строители, к концу сегодняшнего дня должно быть уже поуютнее, так что терпят и ждут.
"Спасибо, молодцы, все помогают. На кухне делают (окно – ред.), и здесь тоже менять надо, пока пленка, где балкон", – говорит Владимир и гостеприимно приглашает в комнату, где они с супругой смотрят телевизор и завтракают.
Тем временем на кухне орудует монтажник Дмитрий. Прямо на моих глазах ловко выкорчевывает раму стеклопакета. Есть и такие квартиры, где достаточно поменять фурнитуру и чуть отрегулировать, а здесь, говорит, тот случай, когда приходится действовать радикально.
© РИА Новости Крым
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва
Восстановительные работы в домах на ул. Корчагина в Севастополе спустя неделю после взрыва
"Полностью доставать надо, потому что повредилась сама рама. А что треснуло – демонтаж и под замену", – объясняет он.
Сегодня предстоит сделать десять окон в квартирах, говорит строитель.
А всего квартир, в которых пострадало остекление, 67 из 100 имеющихся в этом доме, уточняет представитель подрядчика.
"Работы будут продолжаться непрерывно с девяти утра до девяти вечера без выходных... Сейчас к обеду привезут окна, доставка придет, и ежедневно будут подвозиться новые и новые партии", – рассказал прораб.
Пока, говорит он, речь идет только об окнах – все балконные блоки пойдут второй очередью.
"Многие окна в квартирах просто затянуты пленкой, ее УК (управляющая компания – ред.) ставила. Поэтому сейчас в первую очередь поставлена задача закрыть периметр, чтобы у людей сохранялось тепло в квартирах, чтобы люди, которые тут остаются, не мерзли", – пояснил представитель подрядчика.
Из-за того, что здесь квартир пострадало значительно больше, чем в доме №14, где был взрыв и откуда жильцов целого подъезда эвакуировали, с него и начали, добавил он.
Следующими будут два других пострадавших дома – №14 и №16, но сколько там окон, требующих ремонта или замены, "еще не задефектовано".
Аналогичные работы идут на пятом этаже и на первом в одном из подъездов.
Где-то по "следам" той трагической ночи хорошо видно, по какой траектории в комнаты, прямо на мебель, на кровати летели стекла из окон. Больше всего досталось тем, что были обращены во двор. Но даже обращенные к дороге балконы в некоторых квартирах ощутили удар на себе.
У дома №20 несколько "лодок", которые постоянно наполняются строительным мусором. Регулярно обновляет их "КамАЗ".
Машина работает прямо напротив торца дома №14, где случилось ЧП. Взрывом тут вышибло не только стеклопакеты, но и несущие конструкции, внизу зияет дыра. А сверху на происходящее все еще смотрит "Незнакомка" – помимо репродукции известной картины Крамского из Третьяковки на третьем этаже, здесь кое-где еще остается мебель или то, что от нее осталось. Эта часть здания сейчас огорожена металлическим забором, здесь предстоят еще серьезные работы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты завершили обследование пятиэтажки под номером 14 на П. Корчагина и пришли к выводу, что несущие конструкции можно будет укрепить, соответствующий проект подготовят в течение двух недель.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей.
