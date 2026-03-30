Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
В Дагестане продолжается ликвидация последствий мощнейшего наводнения, эвакуированы жители четырех сел Хасавюртовского района. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T09:07
2026-03-30T09:07
2026-03-30T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане продолжается ликвидация последствий мощнейшего наводнения, эвакуированы жители четырех сел Хасавюртовского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.По словам Меликова, люди находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Некоторые предпочли остаться у родственников.В муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжением и газоснабжением, есть сложности в работе транспортной инфраструктуры. Пришлось эвакуировать даже пациентов одного из медучреждений, добавил Меликов.Все экстренные службы работают в усиленном режиме.В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из подтопленных районов республики. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале.Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана. Там же обрушился железнодорожный мост, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.Также из-за стихии режим ЧС регионального характера был введен в Чечне на территории 11 муниципальных образований.
дагестан
дагестан, наводнение, происшествия, новости, эвакуация
Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
В Дагестане из-за наводнения эвакуированы жители четырех сел Хасавюртовского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Дагестане продолжается ликвидация последствий мощнейшего наводнения, эвакуированы жители четырех сел Хасавюртовского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Сложной пока остается ситуация в Хасавюртовском районе, на территории которого пришлось эвакуировать население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. Там пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Меликова, люди находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Некоторые предпочли остаться у родственников.
В муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжением и газоснабжением, есть сложности в работе транспортной инфраструктуры. Пришлось эвакуировать даже пациентов одного из медучреждений, добавил Меликов.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из подтопленных районов республики. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Махачкале
.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хасавюртовском районе Дагестана. Там же обрушился железнодорожный мост
, было приостановлено движение поездов. Кроме того, из-за ливней произошло подтопление путей на станции Тарки.
Также из-за стихии режим ЧС регионального характера был введен в Чечне
на территории 11 муниципальных образований.
