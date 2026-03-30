Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 102 вражеских беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. 102 украинских беспилотника уничтожены в течение ночи над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым.
Как сообщалось, в Таганроге в ходе атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов и 27 частных домовладений.
Кроме того, трое человек, двое из которых дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодар.
09:46Попытки ВСУ сорваны: Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
09:40В Крыму 18-летний пособник мошенников обманывал пенсионеров
09:31Охота по правилам: какая ответственность ждет нарушителей в Крыму
09:20Крым выбирают для спонтанного отдыха – цены и города
09:07Наводнение в Дагестане сегодня: эвакуированы жители четырех сел
08:58В Таганроге введен режим ЧС после атаки ВСУ
08:53Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии
08:40Мощная вспышка произошла на Солнце
08:26Какая погода будет в Крыму в апреле – прогноз от ФОБОС
08:13Крымский кагор признали одним из лучших в России
07:52"Така любовь": 15 лет со дня смерти Людмилы Гурченко
07:38Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника
07:35Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике
07:23Трамп сделал заявление о ходе переговоров с Ираном
07:11В Севастополе разрушается исторический дом - будет возбуждено уголовное дело
06:56Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
06:38Восемь раненых и десятки поврежденных домов - последствия атаки ВСУ на Таганрог
06:25Трамп хочет Иранскую нефть по примеру Венесуэлы
06:04Двое детей и взрослый пострадали в результате удара дрона ВСУ по Краснодару
00:01Дожди и порывистый ветер: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния