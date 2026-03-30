https://crimea.ria.ru/20260330/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sbili-102-vrazheskikh-bespilotnika-1154731402.html

Над Крымом и другими регионами России сбили 102 вражеских беспилотника

102 украинских беспилотника уничтожены в течение ночи над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T07:38

2026-03-30T08:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. 102 украинских беспилотника уничтожены в течение ночи над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым.Как сообщалось, в Таганроге в ходе атаки ВСУ один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов и 27 частных домовладений.Кроме того, трое человек, двое из которых дети, пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодар.

