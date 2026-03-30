На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
2026-03-30T11:46
2026-03-30T12:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".По информации пресс-службы, такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках. Растет риск ДТП."Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке", - отметили в госкомпании.Ранее сообщалось, что в связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема организации дорожного движения
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн

На трассе М-4 "Дон" в выходные и праздники закрывают движение для грузовиков более 15 тонн

11:46 30.03.2026 (обновлено: 12:05 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
"С 30 апреля по 13 сентября 2026 г. на трассе М-4 "Дон" вводится ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Оно будет действовать на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд открыт для всех", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках. Растет риск ДТП.
"Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке", - отметили в госкомпании.
Ранее сообщалось, что в связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема организации дорожного движения
Читайте также на РИА Новости Крым:
На дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации
На Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"
Трасса "Новороссия" в Крым и КПП: как все работает и что меняют
 
13:13Смертельное ДТП в Крыму: под Судаком столкнулись две легковушки
13:05При атаке БПЛА на Краснодар повреждены 9 квартир
13:02ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса в Ялте
12:52Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
12:47В Севастополе снова остановили паромы и катера
12:43Неделя после взрыва дома в Севастополе: как живут люди и что меняется
12:32Армия России освободила два населенных пункта под Харьковом и на Запорожье
12:16На Крымском мосту очередь выросла в 8 раз
12:08В Севастополе после 1,5-часовой остановки открыли рейд
11:55Памфилову переизбрали главой ЦИК
11:52Крымский мост открыт для движения
11:46На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
11:22Часть Крыма обесточена
11:11ВСУ нанесли удар по Алчевскому комбинату и энергетике ЛНР - трое раненых
11:08Экс-глава медцентра Минобороны похитил 57 млн рублей - суд вынес вердикт
11:02Крымский мост перекрыт
10:59Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу
10:36В Севастополе закрыли рейд
10:23Британского дипломата выдворили из России за сбор разведданных – ФСБ
10:19В ДТП в Крыму один человек погиб и 21 получили ранения
Лента новостейМолния