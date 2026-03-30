На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн

В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2026

2026-03-30T11:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".По информации пресс-службы, такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках. Растет риск ДТП."Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке", - отметили в госкомпании.Ранее сообщалось, что в связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема организации дорожного движения

трасса м-4 "дон", транспорт, ограничение движения, новости, росавтодор