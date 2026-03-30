https://crimea.ria.ru/20260330/na-trasse-m-4-don-zakroyut-dvizhenie-dlya-gruzovikov-bolee-15-tonn-1154739842.html
На трассе М-4 "Дон" закроют движение для грузовиков более 15 тонн
В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом... РИА Новости Крым, 30.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121251637_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35f5c30b8c79c5363ae63cde9f25e2a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".По информации пресс-службы, такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках. Растет риск ДТП."Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке", - отметили в госкомпании.Ранее сообщалось, что в связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема организации дорожного движения
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121251637_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_710933b5fb14edf1a469d9bf9d341a94.jpg
На трассе М-4 "Дон" в выходные и праздники закрывают движение для грузовиков более 15 тонн
11:46 30.03.2026 (обновлено: 12:05 30.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В период курортного сезона на федеральной автомагистрали М-4 "Дон", которая соединяет Москву с югом России, вводится ограничение проезда грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".
"С 30 апреля по 13 сентября 2026 г. на трассе М-4 "Дон" вводится ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Оно будет действовать на участке с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд открыт для всех", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, такие меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В дневное время порядка трети автомобилей на указанном участке – грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе и на двух- и трехполосных участках. Растет риск ДТП.
"Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке", - отметили в госкомпании.
Ранее сообщалось, что в связи с дорожными работами на участке км 1300 трассы М-4 "Дон" в сторону Москвы, с 9 марта по 15 апреля 2026 года вводится временная схема
организации дорожного движения
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
