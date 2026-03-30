Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 30.03.2026

За ненадлежащее обращение со своими малолетними детьми и асоциальный образ жизни многодетную мать из Волгограда приговорили к 3,7 годам колонии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За ненадлежащее обращение со своими малолетними детьми и асоциальный образ жизни многодетную мать из Волгограда приговорили к 3,7 годам колонии. Дети фигурантки изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.Следствием и судом установлено, что на иждивении осужденной находилось четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было 9 месяцев, рассказали следователи.Кроме того, мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Она не раз наносила детям побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь, уточнили в Следкоме."Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у малолетних потерпевших зафиксированы множественные телесные повреждения", – добавили в сообщении.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновной) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.В начале марта сообщалось, что 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму получила пять лет колонии за жестокое обращение со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей.

