https://crimea.ria.ru/20260330/mnogodetnaya-mat-v-volgograde-istyazala-chetverykh-detey--sud-vynes-prigovor-1154753412.html
Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор
Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор
За ненадлежащее обращение со своими малолетними детьми и асоциальный образ жизни многодетную мать из Волгограда приговорили к 3,7 годам колонии. Дети фигурантки РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T20:23
2026-03-30T20:23
2026-03-30T20:23
новости
волгоград
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дети
суд
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d954f6d2de19e662b461a5110725a7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За ненадлежащее обращение со своими малолетними детьми и асоциальный образ жизни многодетную мать из Волгограда приговорили к 3,7 годам колонии. Дети фигурантки изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.Следствием и судом установлено, что на иждивении осужденной находилось четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было 9 месяцев, рассказали следователи.Кроме того, мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Она не раз наносила детям побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь, уточнили в Следкоме."Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у малолетних потерпевших зафиксированы множественные телесные повреждения", – добавили в сообщении.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновной) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.В начале марта сообщалось, что 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму получила пять лет колонии за жестокое обращение со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственностиИстязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю СевастополяБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
волгоград
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed797ba52eac8ba16a5197de2e51b6e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, волгоград, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, суд, приговор
Многодетная мать в Волгограде истязала четверых детей – суд вынес приговор
За истязание четверых детей многодетная мать в Волгограде отправится в колонию
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. За ненадлежащее обращение со своими малолетними детьми и асоциальный образ жизни многодетную мать из Волгограда приговорили к 3,7 годам колонии. Дети фигурантки изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Следствием и судом установлено, что на иждивении осужденной находилось четверо малолетних детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было 9 месяцев, рассказали следователи.
"На протяжении длительного времени женщина не исполняла родительские обязанности, не заботилась о физическом и психическом состоянии детей, пренебрегала их потребностями, вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртными напитками", – сообщили в СК.
Кроме того, мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, грубо нарушала режим дня, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи. Она не раз наносила детям побои, подвергая опасности их здоровье и жизнь, уточнили в Следкоме.
"Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, у малолетних потерпевших зафиксированы множественные телесные повреждения", – добавили в сообщении.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновной) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).
Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима.
"На стадии следствия, дети фигурантки изъяты из семьи и переданы в социальные учреждения. Их жизни и здоровью в настоящее время ничто не угрожает", – подчеркнули в СК.
В начале марта сообщалось, что 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму получила пять лет колонии за жестокое обращение
со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.