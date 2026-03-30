Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых

Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых - РИА Новости Крым, 30.03.2026

Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых

В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения. Об этом сообщила мэр города Светлана...

2026-03-30T12:52

2026-03-30T12:52

2026-03-30T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины. В городе введен режим ЧС после атаки беспилотников.По словам Камбуловой, прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города.Камбулова рассказала, что посетила объекты, получившие наибольший ущерб. По ее словам, люди напуганы, многие находятся в состоянии шока.На всех пострадавших объектах работают городские службы, а также комиссия по оценке нанесенного ущерба.Среди пострадавших объектов — школа № 26, получившая серьезные повреждения. После техобследования здания власти примут решение о переводе учебного процесса в другое здание, чтобы дети могли продолжить занятия в безопасных условиях.Раненную в результате атаки женщину доставляют в областной ожоговый центр, добавила Камбулова.

таганрог

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, атаки всу, новости сво, светлана камбулова, происшествия, новости, новости, ростовская область