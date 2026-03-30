Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения. Об этом сообщила мэр города Светлана...
2026-03-30T12:52
2026-03-30T12:52
2026-03-30T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб и восемь получили ранения. Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины. В городе введен режим ЧС после атаки беспилотников.По словам Камбуловой, прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города.Камбулова рассказала, что посетила объекты, получившие наибольший ущерб. По ее словам, люди напуганы, многие находятся в состоянии шока.На всех пострадавших объектах работают городские службы, а также комиссия по оценке нанесенного ущерба.Среди пострадавших объектов — школа № 26, получившая серьезные повреждения. После техобследования здания власти примут решение о переводе учебного процесса в другое здание, чтобы дети могли продолжить занятия в безопасных условиях.Раненную в результате атаки женщину доставляют в областной ожоговый центр, добавила Камбулова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по Алчевскому комбинату и энергетике ЛНР - трое раненыхНеделя после взрыва дома в Севастополе: как живут люди и что меняетсяДомой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
таганрог
ростовская область
таганрог, атаки всу, новости сво, светлана камбулова, происшествия, новости, новости, ростовская область
Мэр Таганрога: прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых
В Таганроге организовали пункты временного размещения для граждан после атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Таганроге Ростовской области после атаки ВСУ для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Накануне вечером Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Один человек погиб и восемь получили ранения.
Повреждено 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, школа и машины. В городе введен
режим ЧС после атаки беспилотников.
По словам Камбуловой, прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города.
"В результате массированной вражеской атаки ряд жилых домов получили серьезные повреждения: пострадали несущие конструкции, окна и остекление. Для жителей поврежденных домов уже организованы пункты временного размещения", - написала мэр в своем Telegram-канале.
Камбулова рассказала, что посетила объекты, получившие наибольший ущерб. По ее словам, люди напуганы, многие находятся в состоянии шока.
На всех пострадавших объектах работают городские службы, а также комиссия по оценке нанесенного ущерба.
Среди пострадавших объектов — школа № 26, получившая серьезные повреждения. После техобследования здания власти примут решение о переводе учебного процесса в другое здание, чтобы дети могли продолжить занятия в безопасных условиях.
Раненную в результате атаки женщину доставляют в областной ожоговый центр, добавила Камбулова.
