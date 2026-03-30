Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 30.03.2026
После удара ВСУ по Мелитополю ранены люди и есть разрушения – Балицкий

17:43 30.03.2026 (обновлено: 18:37 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на мирный Мелитополь. Есть разрушения и пострадавшие. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получила гражданская инфраструктура. Пострадали шесть мирных граждан – четыре женщины и двое мужчин, которые находились вблизи эпицентра удара", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, проинформировал глава региона. На месте работают оперативные службы.
Также, по данным Балицкого, несколько вражеских дронов сбиты на подлете к городу. Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО.
Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области, сообщал мэр города Максим Пухов. 28 марта в Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 года
У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
ВСУ ударили по больнице в Запорожской области
 
19:01Черный дым над Москва-рекой – десятки спасателей тушат пожар на катерах
18:48"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
18:27Израиль атаковал системы ПВО Ирана на Каспийском море
18:01Маленького ребенка с мертвыми родителями нашли в квартире в Подольске
17:43Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
17:28Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей
17:15Шестидневная рабочая неделя в России - что говорят в Госдуме
17:03Крым и Севастополь получат 53 млн рублей на подключение домов льготников к газу
16:48Удар по ядерному объекту в Иране – есть ли выбросы радиации
16:34Украина извинилась перед Финляндией за упавшие беспилотники
16:05В Крыму парочка получила условные сроки за порнографию
15:48Екатерина Гусева и Владимир Вдовиченков получили звания народных артистов РФ
15:40Спас ребенка из бушующего потока: девятую премию Кеосаяна вручат мужчине из Махачкалы
15:26День защиты Земли – инфографика
15:25ПСБ запустил в Крыму акцию по эквайрингу с фиксированной ставкой
15:16В Севастополе мужчина призывал наносить удары по России – суд вынес приговор
15:10"Полное уничтожение": Трамп поставил ультиматум Ирану
15:05Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
15:00Крымчане могут воспользоваться расширенной программой диспансеризации
14:49"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигнал
Лента новостейМолния