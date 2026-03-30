Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения

В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области

2026-03-30T17:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, проинформировал глава региона. На месте работают оперативные службы.Также, по данным Балицкого, несколько вражеских дронов сбиты на подлете к городу. Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области, сообщал мэр города Максим Пухов. 28 марта в Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД назвали число жертв Киева среди мирных жителей с 2014 годаУ 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - БалицкийВСУ ударили по больнице в Запорожской области

