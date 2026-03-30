https://crimea.ria.ru/20260330/melitopol-pod-udarom-vsu--raneny-lyudi-i-est-razrusheniya-1154752143.html
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T17:43
2026-03-30T17:43
2026-03-30T18:37
новости
мелитополь
евгений балицкий
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_3f2420511f1000ce0e9d0a4170805406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ по Мелитополю есть разрушения инфраструктуры и ранены шесть мирных граждан, сообщил вечером в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает, проинформировал глава региона. На месте работают оперативные службы.Также, по данным Балицкого, несколько вражеских дронов сбиты на подлете к городу. Губернатор обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО.Накануне ВСУ обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области, сообщал мэр города Максим Пухов. 28 марта в Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми. В результате удара погибла мать и ранен один ребенок.
мелитополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111222/16/1112221696_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_8a614f63b395139923d84ffe48b2ff8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мелитополь, евгений балицкий, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Мелитополь под ударом ВСУ – ранены люди и есть разрушения
После удара ВСУ по Мелитополю ранены люди и есть разрушения – Балицкий
17:43 30.03.2026 (обновлено: 18:37 30.03.2026)