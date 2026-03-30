Маленького ребенка с мертвыми родителями нашли в квартире в Подольске - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Маленького ребенка с мертвыми родителями нашли в квартире в Подольске
Маленькую девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. РИА Новости Крым, 30.03.2026
Маленькую девочку нашли с мертвыми родителями в квартире в Подольске

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Маленькую девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Поданным пресс-службы, тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружены днем 30 марта в квартире жилого дома на улице Давыдова. Порядок вещей в помещении также не был нарушен.

"В этой же квартире находилась их дочь 2024 года рождения. В настоящее время ребенок передан в семейный центр, угрозы ее жизни и здоровья не имеется", – сказано в сообщении прокуратуры.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и причины гибели супругов. Дело контролирует Подольская городская прокуратура.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
