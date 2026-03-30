Маленького ребенка с мертвыми родителями нашли в квартире в Подольске - РИА Новости Крым, 30.03.2026

РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Маленькую девочку нашли в квартире с мертвыми родителями в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.Поданным пресс-службы, тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружены днем 30 марта в квартире жилого дома на улице Давыдова. Порядок вещей в помещении также не был нарушен.Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и причины гибели супругов. Дело контролирует Подольская городская прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летнего мальчика зарезали в съемной квартире в ПодмосковьеДело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрылиРаздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку

