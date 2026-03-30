Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших - РИА Новости Крым, 30.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Трагедия произошла накануне на нерегулируемом ж/д переезде 281-го километра перегона станций Раненбург – Павелец в Воронежской области.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось ранее, два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус слетел с трассы в частный двор - есть пострадавшиеМаршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть раненыНе уступил дорогу: в ДТП в Сочи погиб водитель "Оки"

