Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
2026-03-30T15:05
2026-03-30T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Трагедия произошла накануне на нерегулируемом ж/д переезде 281-го километра перегона станций Раненбург – Павелец в Воронежской области.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось ранее, два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.
В Воронежской области два человека погиби в ДТП с легковушкой и пассажирским поездом

15:05 30.03.2026 (обновлено: 15:18 30.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Трагедия произошла накануне на нерегулируемом ж/д переезде 281-го километра перегона станций Раненбург – Павелец в Воронежской области.
"Произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего сообщением Тамбов – Москва, с легковым автомобилем. В результате происшествия 74-летний водитель автомобиля и 69-летний пассажир от полученных травм скончались на месте", – сказано в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.
