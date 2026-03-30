Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T15:05
2026-03-30T15:05
2026-03-30T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.Трагедия произошла накануне на нерегулируемом ж/д переезде 281-го километра перегона станций Раненбург – Павелец в Воронежской области.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщалось ранее, два человека получили травмы при столкновении грузового поезда с легковушкой в Ставропольском крае. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и уйти от столкновения не получилось.
воронежская область
новости, происшествия, поезд, дтп, воронежская область
Легковушка влетела под пассажирский поезд под Воронежем - двое погибших
В Воронежской области два человека погиби в ДТП с легковушкой и пассажирским поездом
15:05 30.03.2026 (обновлено: 15:18 30.03.2026)