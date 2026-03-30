Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260330/krymskiy-most-seychas-nachala-rasti-ochered-so-storony-tamani-1154734501.html
Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Тамани
У пунктов досмотра перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Тамани, сейчас проезда ожидают 33 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180478_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e7aaa28a2a61ce813f5a8f51f9b9201.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180478_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5a235f5a85146076cd60fbf0bb23bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Крымский мост сейчас: начала расти очередь со стороны Тамани

Крымский мост сейчас работает штатно - со стороны Тамани в очереди стоят 33 авто

10:12 30.03.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Тамани, сейчас проезда ожидают 33 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 33 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
