Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей
Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей
У пунктов досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон уменьшилась очередь. Со стороны Керчи находится 100 авто, со стороны Тамани – 50.
2026-03-30T17:28
2026-03-30T17:28
2026-03-30T17:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон уменьшилась очередь. Со стороны Керчи находится 100 авто, со стороны Тамани – 50. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 12:00 в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стояли 135 автомобилей. После этого движение по мосту останавливали, ограничение продлилось 50 минут. За это время с обеих сторон выросло количество транспорта.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей
Крымский мост – в очереди к досмотровым пунктам проезда ждут 150 автомобилей