Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей - РИА Новости Крым, 30.03.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей
У пунктов досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон уменьшилась очередь. Со стороны Керчи находится 100 авто, со стороны Тамани – 50. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.03.2026
2026-03-30T17:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей

Крымский мост – в очереди к досмотровым пунктам проезда ждут 150 автомобилей

17:28 30.03.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон уменьшилась очередь. Со стороны Керчи находится 100 авто, со стороны Тамани – 50. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.

В 12:00 в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стояли 135 автомобилей. После этого движение по мосту останавливали, ограничение продлилось 50 минут. За это время с обеих сторон выросло количество транспорта.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
